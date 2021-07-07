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درجات الحرارة اليوم الخميس 8-7-2021 في مصر

وتسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية ٣٠ للعظمى و ٢٤ للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 8 يوليو 21 12:00 ص, الخميس, 8 يوليو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصري، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجة البحري نهارا ومعتدل ليلا، ومائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مدن الجنوب وجنوب البلاد نهارا، ومعتدل ليلا على أغلب المدن.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق القاهرة الكبري والوسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة تسهم  فى تقليل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

نسبة الرطوبة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة اليوم تسجل على القاهرة 82 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 92 للعظمى و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

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وذكرت الأرصاد ان سرعة الرياح اليوم تسجل فى القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتعرض الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى المحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمي و 24 للصغري، وتصل الدرجة المحسوسة الى 38 درجة، وتبلغ فى وادي النطرون 35 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وذكرت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة تسجل فى الاسكندرية 30 للعظمي و 24 للصغري، وتصل الدرجة المحسوسة الى 33 للعظمي، وتسجل فى طنطا 34 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 24 للصغري.

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كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى سيوة 39 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي مطروح 29 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 22 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 24 للصغري، والزقازيق 36 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم فى السويس تسجل 36 للعظمي و 25 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 24 للصغري.

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وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى طابا تسجل 36 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 28 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

درجة الحرارة

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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