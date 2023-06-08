درجات الحرارة اليوم الخميس 8-6 -2023 في مصر

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة صباحا، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط بشكل مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 22 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأشارت الأرصاد في التقرير إلى أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة 38 العظمى و 29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و29 الصغرى، ومرسى مطروح 25 العظمى و 17 الصغرى، والزقازيق 39 العظمى 30 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، ان درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 34 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 30 العظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 29 الصغرى، وأبو سمبل 45 العظمى و 31 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى، وأسيوط 41 العظمى و 29 الصغرى، وادي النطرون 39 العظمى و 28 الصغرى، والإسماعيلية 37 العظمى و 25 للصغرى، وطنطا 37 العظمى 26 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في الأقصر 46 العظمى و 30 الصغرى، ومدينة 6 اكتوبر 39 العظمى 28 الصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى و 29 صغرى، والسويس 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في حلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، وبنها 38 العظمى و 29 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى السلوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 37 العظمى 27 الصغرى، وبني سويف 39 العظمى 29 الصغرى، ورأس غارب 40 العظمى 29 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 19 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، ان درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 27 العظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 39 للعظمى و 20 الصغرى، ودمياط 28 العظمى 21 الصغرى، وطنطا 37 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في قنا 44 العظمى 29 الصغرى، والطور 37 العظمى و 24 الصغرى ورأس حدربة 34 العظمى 28 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 28 للصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم في نخل 38 العظمى و14 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 28 الصغر، وسيوة 39 للعظمى و 20 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 33 للعظمى و 22 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 29 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شلاتين 38 للعظمى و 28 صغرى، والمنيا 40 للعظمى و 28 الصغرى، والفيوم 38 للعظمى و 28 للصغرى، و شرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى.

وكشفت الأرصاد عن تغير حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتذكر اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من جنوبية شرقية.

وتشهد المدن فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: