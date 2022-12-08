درجات الحرارة اليوم الخميس 8-12-2022 في مصر

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارا علي القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة في أول الليل وبارد في اخرة علي تلك الانحاء.

وتتعرض بعض المدن لرياح جنوبية تؤثر علي السواحل الغربية وترتفع معها درجة الحرارة قليلا كما تتكون معها الشوائب العالقة هناك في ساعات النهار.

وتتكون السحب علي شرق البلاد قد يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة علي بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة إلى 22 للعظمى، و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى، و14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في دمنهور 22 للعظمى، و14 للصغرى، وكفر الشيخ 22 للعظمى، و14 للصغرى، ودمياط 22 للعظمى، و15 للصغرى، وبنها 22 للعظمى، و15 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 22 للعظمى، و15 للصغرى، والإسماعيلية 22 للعظمى، و13 للصغرى، والسويس 23 للعظمى، و15 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى، و14 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى، و14 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة فى الإسكندرية إلى 23 للعظمى، و14 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى، و14 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في وادي النطرون 22 للعظمى، و14 للصغرى، ومطروح 22 للعظمى، و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى العريش إلى 22 للعظمى، و14 للصغرى، ورفح 21 للعظمى، و14 للصغرى، والطور 24 للعظمى، و17 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في كاترين 16 للعظمى، و5 للصغرى، ونويبع 23 للعظمى، و14 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى، و20 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 25 للعظمى، و17 للصغرى، والغردقة 25 للعظمى، و17 للصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى، و17 للصغرى، والفيوم 22 للعظمى، و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بنى سويف إلى 22 للعظمى، و13 للصغرى، والمنيا 22 للعظمى، و12 للصغرى، وأسيوط 23 للعظمى، و11 للصغرى، وسوهاج 23 للعظمى، و12 للصغرى، وقنا 23 للعظمى، و14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 25 للعظمى، و13 للصغرى، والوادي الجديد 24 للعظمى، و14 للصغرى، وأبوسمبل 25 للعظمى، و12 للصغرى، وأبو رماد 26 للعظمى، و20 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى المحافظات والمدن: