درجات الحرارة اليوم الخميس 8-10-2020 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة اليوم علي كافة الانحاء حيث يسود طقس حار علي شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا وهذا يرجع لهبوب رياح شمالية شرقية رطبة تعمل علي تكوين الشبورة المائية صباحا علي السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة تكون كثيفة علي المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد اليوم طقسا حار نهارًا، وشبورة مائية صباحًا تكون كثيفة علي بعض المناطق، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وتشهد حالة الطقس علي السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة علي بعض المناطق، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة، بحسب درجات الحرارة اليوم.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، في الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي مناطق من جنوب الصعيد.

وتتأثر شمال البلاد حتي شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 8-10-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 22، والمحسوسة 37 للعظمى، و 24 صغرى.

وتسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 24 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، والمحسوسة 38 عظمى و 28 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، والمحسوسة 38 عظمى و 27 صغرى.

كما تصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور للعظمى 34 والصغرى 22، والمحسوسة 35 عظمى، و 24 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 21، والمحسوسة 36 عظمى و 23 صغرى.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 26 صغري.

وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 23 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 23 صغري، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، والمحسوسة 41 عظمي و 25 صغري.

الرطوبة اليوم في القاهرة

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين اليوم ومستوي الأمواج

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من 1 إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: