درجات الحرارة اليوم الخميس 7-9-2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، لتشهد طقس شديد الحرارة جاف على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس ليلا مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتعرض الطرق الرئيسية والزراعية الى ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، وتصل درجات الحرارة فى القاهرة 39 العظمى و 28 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 31 الصغرى، وادي النطرون 40 العظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 37 للعظمى و 26 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و18 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في حلايب 37 العظمى و 29 الصغرى، وشبين الكوم 39 للعظمى و 28 صغرى، والفيوم 41 العظمى و 25 الصغرى. رأس سدر 37 للعظمى و 26 الصغرى

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمياط 33 العظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، وابو رماد 40 العظمى و 30 الصغرى، والعريش 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أسيوط 43 العظمى و 26 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 24 صغرى، ودمنهور 39 للعظمى و 26 الصغرى، والوادى الجديد 45 للعظمى و 25 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى، السلوم 34 العظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 39 العظمى و 28 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى.

درجة الحرارة اليوم فى العاصمة الإدارية

وتصل درجة الحرارة اليوم فى العاصمة الإدارية 39 درجة و27 الصغرى، ورفح 34 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 38 العظمى و 26 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى.

وأشارت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في المنيا 42 للعظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 42 للعظمى و 30 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 18 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 الصغرى

وتصل درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 39 العظمى و28 الصغرى، والطور 37 العظمى و 27 الصغرى، و6 أكتوبر 40 العظمى و27 الصغرى، والإسماعيلية 38 العظمى و 27 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة اليوم في أسوان 46 العظمى و 29 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 27 الصغرى، ومرسى مطروح 35 العظمى و 25 الصغرى، وبنها 39 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السويس 38 العظمى و 26 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 19 الصغرى، وطنطا 39 العظمى و 27 الصغرى، وأبو سمبل 45 العظمى و 28 الصغرى، وبني سويف 42 العظمى و 25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما يعتدل البحر المتوسط بارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، فيما تعتدل ايضا حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: