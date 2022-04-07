درجات الحرارة اليوم الخميس 7-4-2022 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة الانحاء والمحافظات، وتشهد طقس شديد الحرارة نهارا وزيادة فترات سطوح الشمس على أغلب المدن.

وأضافت الأرصاد، أن طقس لطيف على القاهرة ليلا وحتي الوجه البحري والسواحل الشرقية، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ومعتدل على جنوب سيناء.

نشاط للرياح اليوم

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري وغرب البلاد وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.

وتسجل سرعة الرياح على القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 22 عقدة، وجنوب الصعيد 20عقدة، فيما تعتدل على باقي الانحاء.

درجات الحرارة فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة تسجل على القاهرة 39 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 38 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 39 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 38 للعظمي و ودمنهور 38 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 38 للعظمي و 17 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شبين الكوم 38 للعظمي و 19 للصغري، سيوة 40 للعظمي و 19 للصغري، وبورسعيد 36 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى دمياط 37 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 37 للعظمي و 19 للصغري، الاسماعيلية 39 للعظمي و 19 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى السويس 39 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 36 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 35 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة على مدينة شرم الشيخ 39 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 40 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي علم 39 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم على الغردقة 38 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 41 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 41 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى اسيوط 42 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 43 للعظمي و 21 للصغري، قنا 42 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة فى اسوان 43 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 25 للصغري.

وذكرت الأرصاد تفاصيل حالة البحار فى مصر، اذ تترواح حالة البحرين الاحمر والمتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: