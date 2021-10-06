درجات الحرارة اليوم الخميس 7-10-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المحافظات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وشما للصعيد وجنوب سيناء، وطقس لطيف ليلاً على تلك الأنحاء.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن الأستقرار هو سمة الايام القادمة، مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

كما تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد القادم والأجواء مستقرة ولا يوجد تغيرات جوهرية في حالة الطقس.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط لحركة الرياح على مدن القاهرة الكبري ويص الى جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل في القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 13 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

وتتعرض الطرق الرئيسية إلى شبورة مائية صباحا في القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل إلى الطرق الرئيسية في وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وترصد هيئة الأرصاد الجوية توقعات درجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 27 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في السويس 30 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 27 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 21 للصغري.

وتسجل درة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 32 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 30 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى اسوان

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة في اسوان 35 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 33 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 23 للصغري.

مستوي الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد ان تسجل نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: