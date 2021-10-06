لايف

درجات الحرارة اليوم الخميس 7-10-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى اسوان 35 للعظمي و 22 للصغري
عصام عميرة 1:24 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21 1:24 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المحافظات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وشما للصعيد وجنوب سيناء، وطقس لطيف ليلاً على تلك الأنحاء.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن الأستقرار هو سمة الايام القادمة، مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

كما تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد القادم والأجواء مستقرة ولا يوجد تغيرات جوهرية في حالة الطقس.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط لحركة الرياح على مدن القاهرة الكبري ويص الى جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل في القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 13 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

اقرأ أيضا  إعصار شاهين على أعتاب الخليج.. سلطنة عمان تمنح موظفيها إجازة يومين

وتتعرض الطرق الرئيسية إلى شبورة مائية صباحا في القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل إلى الطرق الرئيسية في وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وترصد هيئة الأرصاد الجوية توقعات درجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 27 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 20 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 3-10-2021 فى مصر

وتبلغ درجة الحرارة في السويس 30 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 27 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 21 للصغري.

وتسجل درة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 32 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 30 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى اسوان

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة في اسوان 35 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 33 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 23 للصغري.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة : رفع 700 ألف متر مخلفات من سور مجرى العيون في 15 يوما

مستوي الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد ان تسجل نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

مصدر أمني ينفي فرض رسوم جديدة على خدمات «الداخلية» الجماهيرية

أماني عوض 12:57 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

حالة الطقس اليوم الخميس 7-10-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 30 درجة عظمي

دعاء محمود 12:24 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

مرشح رئاسي فرنسي يحقق شعبية بحديثه عن حظر دخول المهاجرين

أيمن عزام 10:03 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

السويد والدنمارك توقفان استخدام لقاح مودرنا المضاد لكورونا مع الأصغر سنا

أيمن عزام 8:08 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

ذكرى 6 أكتوبر .. فنانون ونجوم كرة وكتاب يسردون ذكرياتهم بالحرب (فيديو)

سلوى عثمان 7:53 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

بروتوكول بين التعليم العالي والسويدي «إديوكيشن» لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية خاصة

جهاد سالم 7:28 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21