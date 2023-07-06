درجات الحرارة اليوم الخميس 6-7-2023 في مصر

نرصد فى التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشبورة مائية على الطرق في الصباح الباكر.

كما تنشط حركة الرياح على جميع المدن بسرعات تتراوح من 15 الى 20 عقدة على مدار اليوم، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة وتسجل 70 للعظمى و 35 للصغرى، مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس فى فترات النهار.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة 34 العظمى و 24 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى، وبورسعيد 30 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 40 العظمى و27 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، والمنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في المنيا 36 للعظمى و 25 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى دمياط

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمياط 29 العظمى و 22 الصغرى، و 6 أكتوبر 35 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بنها 34 العظمى و24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 24 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 23 الصغرى، طنطا 33 العظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رفح 29 العظمى و 22 الصغرى، وقنا 39 العظمى و 27 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 27 الصغرى، والطور 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 25 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 21 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 36 للعظمى و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 25 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 37 للعظمى و 29 صغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 25 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: