درجات الحرارة اليوم الخميس 6-5-2021 فى مصر

تشهد المدن المصرية طقس شديد الحرارة اليوم علي كافة الانحاء، وانخفاض لايئكر في درجات الحرارة اليوم الخميس، ويبقي التحذير من التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة أوقات الظهيرة، وتسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة 38 للعظمي.

الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تصل سرعتها الى 14 عقدة.

الطقس في السواحل

وتشهد السواحل الشمالية طقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع سرعة رياح تسجل 14 عقدة اتجاة شمالية غربية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء.

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وتتوقه هيئة الارصاد، درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19، وطنطا 37 للعظمي و 21 للصغري، و بورسعيد 29 للعظمي و 20للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 درجة للصغري، والفيوم 39 للعظمي و 23 للصغري.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 6-5-2021.

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الخميس، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 42 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة ويصل ارتفاع الامواج الى 1 و1.75 متر فيما تصل حالة البحر الأحمر إلى معتدلة وارتفاع الموج بها يبلغ 2 متر.