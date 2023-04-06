درجات الحرارة اليوم الخميس 6-4-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على جميع المدن.

وحذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 12عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن، وتصل في القاهرة 26 العظمى و18 الصغرى، والعريش 24 العظمى و15 الصغرى، وطنطا 25 للعظمى و 17 للصغرى، ورفح 23 العظمى و 16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و 18 الصغرى، وبني سويف 27 العظمى و 18 للصغرى، وأسيوط 29 العظمى و15 الصغرى، وقنا 34 العظمى و18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الأقصر 33 العظمى و17 الصغرى، وأبو سمبل 31 للعظمى و 15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 18 صغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و 18 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في مدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 17 للصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و17 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 18 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الفيوم 26 للعظمى و 17 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى و 18 الصغرى، والطور 30 العظمى و 17 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 18 الصغرى، وحلايب 27 العظمى و 16 صغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في سوهاج 30 للعظمى و 16 للصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و 18 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 18 صغرى، والسويس 26 العظمى و 16 الصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 31 للعظمى و 16 الصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 18 للصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 16 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في دمنهور 25 للعظمى و 17 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 17 للصغرى، والإسماعيلية 26 العظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة فى المنيا

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنيا 28 للعظمى و 12 للصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 19 الصغرى، ورأس غارب 31 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سفاجا 30 للعظمى و 17 الصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 17 الصغرى، والمنصورة 26 العظمى و18 الصغرى.

وتابعت الارصاد، أن درجة الحرارة اليوم في سيوة 29 للعظمى و11 صغرى، وأبو رماد 31 العظمى و15 الصغرى، وادي النطرون 26 العظمى و16 الصغرى، وطابا 26 للعظمى و 16 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: