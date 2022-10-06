 درجات الحرارة اليوم الخميس 6-10-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن وتصل فى القاهرة 30 للعظمى، ليسود طقس حار على العاصمة والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتصل فى القاهرة 14 عقدة، و الوجه البحري 15 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم القاهرة 30 للعظمى و 21 للصغرى، والعاصمة 30 للعظمى و 21 للصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 21 للصغرى، وطنطا 29 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 28 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين 28 للعظمى و 22 للصغرى،و أكتوبر 31 للعظمى و 20 للصغرى، وبنها 31 للعظمى و 21 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى بورسعيد 28 للعظمى و 22 للصغرى، ووادي النطرون 30 للعظمى و 21 للصغرى، ومطروح 27 للعظمى و 21 للصغرى، و السلوم 28 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الإسماعيلية 31 للعظمى و 21 للصغرى، و مطروح 27 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 21 للصغرى، والعريش 29 للعظمى و 22 للصغرى، والعريش 29 للعظمى و 22 للصغرى، والطور 31 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 25 للصغرى، والفيوم 31 للعظمى و 21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 31 للعظمى و 22 للصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 20 للصغرى، وأسيوط 32 للعظمى و 19 للصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و 22 للصغرى، والأقصر 39 للعظمى و 23 للصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 23 للصغرى، وأبو سمبل 40 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تسجل حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية: