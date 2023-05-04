درجات الحرارة اليوم الخميس 4 -5 -2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وطقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وتتوقع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، و اتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد، وتبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وذكرت الأرصاد مؤشرات درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 34 العظمى و22 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 22 الصغرى، والأقصر 37 العظمى و 21 الصغرى، والعلمين الجديدة 28 للعظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 18 للصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 21 للصغرى، و بني سويف 34 العظمى و 21 للصغرى ، والزقازيق 34 العظمى و22 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى مرسى مطروح 28 العظمى و18 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى و 23 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 19 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتتابع درجة الحرارة في المنصورة 33 العظمى و21 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 19 للصغرى، وكاترين 27 العظمى و12 الصغرى، والسويس 34 للعظمى و22 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 38 للعظمى و 22 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 للعظمى و 22 للصغرى، طنطا 34 العظمى و 22 الصغرى.

وتسجل في العريش 28 العظمى و 18 للصغرى، وبورسعيد 29 العظمى و 19 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى رفح 28 العظمى و 18 الصغرى، و نخل 29 العظمى و13 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و21 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على بنها 34 العظمى و 22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 21 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 22 صغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 29 العظمى و 20 للصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى و 21 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 34 العظمى و20 الصغرى، والطور 30 العظمى و 20 للصغرى، والسلوم 27 العظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة فى سيوة

وقالت الأرصاد ، إن درجة الحرارة اليوم في سيوة 35 للعظمى و 21 صغرى، شلاتين 32 للعظمى و 20 صغرى، والفيوم 34 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تسجل في حلايب 30 العظمى و 20 الصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 20 للصغرى،رأس سدر 29 للعظمى و 20 الصغرى.

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الموج 1.5الى 2.25 واتجاه الرياح شمالية شرقية، واعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5إلى 2 واتجاه الرياح شمالي غربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: