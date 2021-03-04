درجات الحرارة اليوم الخميس 4-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 21 للعظمي و 11 للصغري

تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 21 للعظمي و 11 للصغري، فيما تصل الى 19 للعظمي في الاسكندرية و الصغري 13، مع توقعات بتساقط الامطار بشكل طفيف الى متوسط على مناطق بلطيم ودمياط وبورسعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان القاهرة والوجه البحرى يسودها طقس مائل للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.

وذكرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح، الاسكندرية، رشيد)، على فترات متقطعة بنسبة 40%.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (بلطيم، دمياط، بورسعيد والعريش) على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 4-3-2021.

درجات الحرارة

كما تتوقع هيئة الارصاد درجات الحرارة ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 08 درجة.

درجة الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 22 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 22 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط مضطربة إلى معتدلة وارتفاع الموج 3 متر صباحا، يقل إلى 1.5 متر مساءا، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: