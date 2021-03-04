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درجات الحرارة اليوم الخميس 4-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 21 للعظمي و 11 للصغري
عصام عميرة 11:48 ص, الخميس, 4 مارس 21 11:48 ص, الخميس, 4 مارس 21

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تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة  21 للعظمي و 11 للصغري، فيما تصل الى 19 للعظمي في الاسكندرية و الصغري 13، مع توقعات بتساقط الامطار بشكل طفيف الى متوسط على مناطق بلطيم ودمياط وبورسعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان القاهرة والوجه البحرى يسودها طقس مائل للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.

وذكرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح، الاسكندرية، رشيد)، على فترات متقطعة بنسبة 40%.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (بلطيم، دمياط، بورسعيد والعريش) على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.

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وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس  4-3-2021.

درجات الحرارة

كما تتوقع هيئة الارصاد درجات الحرارة ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 08 درجة.

درجة الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 22 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 22 للعظمي و 10  للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط مضطربة إلى معتدلة وارتفاع الموج 3 متر صباحا، يقل إلى 1.5 متر مساءا، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2111
الإسكندرية1913
طنطا
2011
شبين الكوم2112
دمنهور2012
بلطيم
2013
مطروح
1812
السلوم
198
سيوة198
بورسعيد
1912
دمياط
1912
الزقازيق
2112
الإسماعيلية
2110
السويس2111
العريش1910
رفح189
رأس سدر
2111
نخل187
نويبع2314
طابا2011
كاترين162
الطور2112
شرم الشيخ2314
الغردقة
2414
مرسي علم2515
الفيوم1910
بني سويف199
المنيا208
أسيوط209
سوهاج2110
قنا2310
الأقصر
2510
أسوان2611
أبوسمبل
2412
الوادى الجديد
249
شلاتين2715
حلايب2416
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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