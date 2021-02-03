درجات الحرارة اليوم الخميس 4-2-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 19 درجة للعظمي و 13 للصغري

تتوقع هيئة الارصاد الجوية اختلاف كبير في حالة الطقس اليوم ، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم 19 درجة للعظمي في القاهرة بعد ان تراجعت عن امس بمعدل 10 درجات و سجلت درجة الحرارة ٢٩ درجة علي القاهرة، وبدء حالة عدم الاستقرار على غرب البلاد.

واضاف هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح نشطة، كما تنشط الرياح الشمالية علي كافة الانحاء وتزداد سرعة هباتها تكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب البلاد كما تعمل علي زيادة الاحساس ببرودة الطقس.

وبدأت السحب المتوسطة والمنخفضة بالتكون علي مناطق متفرقة نتيجة الحمل الحراري علي ان تتطور خلال الساعات القادمة يصاحبها سقوط الامطار من متوسطة الي غزيرة علي غرب البلاد وتكون غزيرة علي سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء، بحسب هيئة الارصاد الجوية.

تساقط أمطار غزيرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان اخر صور الاقمار الصناعية تشير الي أماكن تكون السحب المنخفضة علي سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة وخليج السويس حتي بور سعيد تتقدم شمالا مع حركة التيار النفاث يجذب مد رطب يعمل علي غزارة الامطار حتي منتصف الليل .كما يوجد فرصة مستمرة لتساقط الامطار علي جنوب الصعيد وبجوار المجري الملاحي.

وتتوقع هيئة الارصا، ان تتاثر شمال البلاد (السواحل الشمالية والدلتا و القاهرة وشمال الصعيد ) بمنخفض سطحي وتبريد في طبقات الجو العليا يعمل علي تكاثر السحب الممطرة ولكن تزداد غزارة الامطار من بداية اليوم وفق درجات الحرارة اليوم .

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 4-2-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تصل درجات الحرارة فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19 والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، كما تصل في طنطا الى 20 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور 19 للعظمى والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 8.

درجات الحرارة في اسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 22 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 23 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 75 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 19 13 الإسكندرية 18 11 طنطا

20 12 شبين الكوم 19 13 دمنهور 19 12 بلطيم

19 12 مطروح

18 13 السلوم

17 9 سيوة 19 8 بورسعيد

20 13 دمياط

19 13 الزقازيق

20 13 الإسماعيلية

20 12 السويس 20 13 العريش 21 13 رفح 20 13 رأس سدر

19 10 نخل 24 5 نويبع 22 16 طابا 22 13 كاترين 16 4 الطور 21 11 شرم الشيخ 25 16 الغردقة

25 13 مرسي علم 26 14 الفيوم 20 10 بني سويف 21 10 المنيا 20 7 أسيوط 20 6 سوهاج 21 9 قنا 22 10 الأقصر

23 10 أسوان 23 11 أبوسمبل

23 10 الوادى الجديد

21 6 شلاتين 26 18 حلايب 25 21