لايف

درجات الحرارة اليوم الخميس 4-2-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 19 درجة للعظمي و 13 للصغري
عصام عميرة 12:15 ص, الخميس, 4 فبراير 21 12:15 ص, الخميس, 4 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الارصاد الجوية اختلاف كبير في حالة الطقس اليوم ، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم 19 درجة للعظمي في القاهرة بعد ان تراجعت عن امس بمعدل 10 درجات و سجلت درجة الحرارة  ٢٩ درجة علي القاهرة، وبدء حالة عدم الاستقرار على غرب البلاد.

واضاف هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح نشطة، كما تنشط الرياح الشمالية علي كافة الانحاء وتزداد سرعة هباتها تكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب البلاد كما تعمل علي زيادة الاحساس ببرودة الطقس.

وبدأت السحب المتوسطة والمنخفضة بالتكون علي مناطق متفرقة نتيجة الحمل الحراري علي ان تتطور خلال الساعات القادمة يصاحبها سقوط الامطار من متوسطة الي غزيرة علي غرب البلاد وتكون غزيرة علي سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء، بحسب هيئة الارصاد الجوية.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

تساقط أمطار غزيرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان اخر صور الاقمار الصناعية تشير الي أماكن تكون السحب المنخفضة علي سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة وخليج السويس حتي بور سعيد  تتقدم شمالا مع حركة التيار النفاث يجذب مد رطب يعمل علي غزارة الامطار حتي منتصف الليل .كما يوجد فرصة مستمرة لتساقط الامطار علي جنوب الصعيد وبجوار المجري الملاحي.

وتتوقع هيئة الارصا، ان تتاثر شمال البلاد (السواحل الشمالية والدلتا و القاهرة وشمال الصعيد ) بمنخفض سطحي وتبريد في طبقات الجو العليا يعمل علي تكاثر السحب الممطرة ولكن تزداد غزارة  الامطار من بداية اليوم وفق درجات الحرارة اليوم .

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس  4-2-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تصل  درجات الحرارة فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19 والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، كما تصل في طنطا الى 20 للعظمي و 12 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور 19 للعظمى والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 8.

درجات الحرارة في اسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 22 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 23 للعظمي و 10  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

اقرأ أيضا  كشف قضية غسل أموال بالشرقية.. وإحباط تهريب طن أحجار خام الذهب بأسوان

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 75 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة1913
الإسكندرية1811
طنطا
2012
شبين الكوم1913
دمنهور1912
بلطيم
1912
مطروح
1813
السلوم
179
سيوة198
بورسعيد
2013
دمياط
1913
الزقازيق
2013
الإسماعيلية
2012
السويس2013
العريش2113
رفح2013
رأس سدر
1910
نخل245
نويبع2216
طابا2213
كاترين164
الطور2111
شرم الشيخ2516
الغردقة
2513
مرسي علم2614
الفيوم2010
بني سويف2110
المنيا207
أسيوط206
سوهاج219
قنا2210
الأقصر
2310
أسوان2311
أبوسمبل
2310
الوادى الجديد
216
شلاتين2618
حلايب2521
اخر صور الاقمار الصناعية لحالة الطقس
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حقيقة فيديو اعتداء أمن معهد الأورام بأسيوط على محامي

أماني عوض 11:34 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

اعترافات المتهمين بخطف تاجر بالجيزة: علمنا بامتلاكه عقارات فخططنا لطلب فدية

أماني عوض 6:30 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

طقس غد الخميس.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على القاهرة

دعاء محمود 5:59 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

حقيقة انقطاع الكهرباء عن قرية بقنا بسبب إطلاق نار بين عائلتين

أماني عوض 5:54 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

كشف قضية غسل أموال بالشرقية.. وإحباط تهريب طن أحجار خام الذهب بأسوان

أماني عوض 5:47 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

احتفالًا بالعيد الـ69.. عروض نيلية لشرطة المسطحات واستمرار توزيع الورود (صور)

أماني عوض 5:07 م, الأربعاء, 3 فبراير 21