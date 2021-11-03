لايف

درجات الحرارة اليوم الخميس 4-11-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى شرم الشيخ 31 للعظمي
عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 12:00 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، وطقس حار نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان كافة المدن تشهد طقس لطيف أول الليل ومائل للبرودة اخره تمتد الى فترة الصباح الباكر، مع شبورة مائية خفيفة على الطرق الرئيسية والزراعية.

 وتتوقع الارصاد الجوية، نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل سرعتها على القاهرة 17 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتعرض هيئة الأرصاد الجوية توقعات درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، وتصل فى القاهرة 28 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 19 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الأحد.. مائل للحرارة وأمطار متوسطة رعدية على القاهرة

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 28 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى السويس 28 للعظمي و 21 للصغري،والعريش 27 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 18 للصغري، ونخل27 للعظمي و 17 للصغري، وراس سدر 30 للعظمي و 21 للصغري.

اقرأ أيضا  تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد.. رعدية على القاهرة

درجة الحرارة

 وتتوقع الأرصاد الجوية ان تصل درجة الحرارة فى طابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 24 للعظمي و 14 للصغري، والطور 30 للعظمي و 21 للصغري، وشرم الشيخ 31 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى مرسي علم 31 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 28 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 18 للصغري، وسوهاج 32 للعظمي و 18 للصغري.

اقرأ أيضا  الأرصاد: الإسكندرية على موعد مع أمطار غزيرة ورعدية خلال ساعات

درجة الحرارة فى اسوان

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى أسوان 35 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 18 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 19 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 21 للصغري.

وتتوقع الأرصاد حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية تعم جميع أنحاء الجمهورية تكون سمتها تكون الشبورة الكثيفة صباحا حيث تتدني الرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة .

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

مسؤولة بالأمم المتحدة: كورونا قد يسبب زيادة الإصابة بالإيدز في غرب ووسط أفريقيا

محمد عبد السند 12:12 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

حالة الطقس اليوم الخميس 4-11-2021 في مصر.. انخفاض بالحرارة وشبورة

دعاء محمود 12:00 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. الجمعة

المال - خاص 7:41 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء الإسطبل الحضاري في محيط المنطقة الأثرية بالأهرامات

محمود محسن 7:21 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

رويترز : العلماء يرصدون بدء انحسار جائحة كورونا

أيمن عزام 6:58 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة

المرسي عزت 6:15 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21