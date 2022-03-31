كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الغربية.

كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد، ان هناك شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق القاهرة الكبري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها على القاهرة 15عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 29 للعظمي و14 للصغري، ووادي النطرون 28 للعظمي و14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 29 للعظمي و12 للصغري، وسيوة 30 للعظمي و13 للصغري، والسويس 29 للعظيم و14 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 26 للعظمي و13 للصغري، ومطروح 27 للعظمي و14 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و15 للصغري،

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى بورسعيد 23 للعظمي و12 للصغري، والزقازيق 29 للعظمي و14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 29 للعظمي و14 للصغري، والإسماعيلية 29 للعظمي و14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم نخل 26 للعظمي و10 للصغري، ونويبع 28 للعظمي و15 للصغري، رفح 21 للعظمي و11 للصغري، ورأس سدر 26 للعظمي و13 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة على الغردقة 30 للعظمي و 17 للصغري، ومرسى يعلم 28 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 29 للعظمي و14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ 30 للعظمي و 17 للصغري، وبني سويف إلى 29 للعظمي و 13 للصغري، والمنيا 29 للعظمي و 12 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى أسيوط 29 للعظمي و13 للصغري، وسوهاج 30 للعظمي و 13 للصغري، والأقصر 33 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 35 للعظمي و 16 للصغري، وإدفو 36 للعظمي و16 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و15 للصغري.

كما تتوقع استقرار في الأحوال الجوية على كافة الانحاء وارتفاع تدريجى في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة حيث من المتوقع أن تكسر القاهرة حاجز 30 درجه بنهاية الاسبوع.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء: