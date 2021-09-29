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درجات الحرارة اليوم الخميس 30-9-2021 في مصر

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في القاهرة 32 للعظمى
عصام عميرة 12:06 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21 12:06 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري، ولطيف ليلا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل ليلاً.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط  تتراوح من معتدلة الى مضطربة بارتفاع أمواج من 2 الى 2.5 متر، فيما تتراوح من معتدلة الي مضطربة بارتفاع أمواج تتجاوز 2.5 متر.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل سرعتها فى القاهرة 10 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، و شمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ان هناك شبورة مائية خفيفة اثناء فترة الصباح على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وترصد محطات الهيئة، تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، وتبلغ على القاهرة 32 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 28 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 22 للصغري.

وتسجل درجات الحرارة فى مدن القناة تبلغ فى السويس 32 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 21 للصغري.

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وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى رفح 30 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 30 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 25 للصغري.

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة فى اسوان تصل الى 36 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 19 للصغري، وقنا 34 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 20 للصغري.

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وأوضحت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة اليوم تصل فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

 وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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