درجات الحرارة اليوم الخميس 30-6-2022 فى مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وفق درجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء، ليسود طقسا شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس فترة ثبات خلال الفترة القادمة حيث تسود أجواء حارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا على كافة الانحاء، و الرياح معتدلة وتنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء، ليصاحبها نسب الرطوبة مرتفعة لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير درجات الحرارة اليوم على المدن، فتبلغ فى القاهرة 33 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 24 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

الإسكندرية 29 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 29 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بورسعيد 30 للعظمي و 24 للصغري، و الإسماعيلية 34 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 23 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 28 للصغري، و الغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري، و الفيوم 34 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 34 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 36 للعظمي و25 للصغري، وأسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 39 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 38 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 37 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 27 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 26 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر وحركة رياح جنوبية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج من 1.5 الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات:

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من حرارة الطقس وارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح من 2 و 3 درجات على اغلب المدن، ليترتب على ذلك زيادة فترة سطوح الشمس.