درجات الحرارة اليوم الخميس 30-12-2021 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن جميع المدن تشهد طقس شديد البرودة ليلاً تصل الى حد الصقيع على سيناء، وتسجل درجات الحرارة فى القاهرة 18 للعظمي و 12 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 11 للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي تكاثر السحب المتوسطة والعالية علي شمال البلاد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة في المناطق التي يتواجد بها رطوبة سطحية.

وتتوقع الارصاد انه فى الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس تبدأ حالة من عدم الاستقرار علي غرب البلاد حيث تتساقط الامطار علي السلوم وتتوالي باقي المحافظات تباعا.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 17 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 11 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 11 للصغري.

وأضافت أن درجات الحرارة فى مرسي مطروح 17 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 17 للعظمي و 9 للصغري، وسيوة 18 للعظمي و 9 للصغري، ودمياط 17 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وتبلغ درجة الحرارة فى السويس 19 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 17 للعظمي و 10 للصغري.

فيما تسجل علي راس سدر 19 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 17 للعظمي و 4 للصغري، ووادي النطرون 18 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 18 للعظمي و 11 للصغري.

و طابا 19 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 14 للعظمي و 2 للصغري، والطور 21 للعظمي و 9 للصغري، وشرم الشيخ 23 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة فى الغردقة

وتابعت ان درجة الحرارة اليوم على الغردقة 22 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 14 للصغري، والفيوم 18 للعظمي و 9 للصغري، وبني سويف 18 للعظمي و 8 للصغري.

وأضافت أن درجات الحرراة على مدن الصعيد تسجل في اسيوط 20 للعظمي و 8 للصغري، وسوهاج 20 للعظمي و 9 للصغري، وقنا 21 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 10 للصغري.

واوضحت ان درجة الحرارة فى اسوان 23 للعظمي و 10 للصغري، وادفو 23 للعظمي و 10 للصغري، والوادي الجديد 22 للعظمي و 8 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 15 للصغري، وراس حربة 21 للعظمي و 14 للصغري.

نساط للرياح اليوم

وتتوقع الأرصاد نشاط للرياح مثير للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري ومدن القناه، تمتد تلك الحالة على السواحل الشمالية وفق درجات الحرارة اليوم.

وتابعت ان سرعة الرياح اليوم على القاهرة 20 عقدة، والسواحل الشمالية 23 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: