درجات الحرارة اليوم الخميس 3-9-2020 فى مصر

تسجل محافظة الاسكندرية درجات الحرارة اليوم وتصل الى 31 للعظمي و 24 للصغري

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ان تنخفض درجات الحرارة اليوم وتسجل القاهرة 34 درجة للعظمي و 24 درجة للصغري، كما تسجل الاسكندرية 31 دجرة للعظمي وفقا لمحطات رصد درجات الحرارة اليوم.

كما تشهد طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

طقس السواحل وجنوب سيناء

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، إلي سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من الوجه البحري، حيث تتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس.

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فشديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي شمال البلاد معتدل في جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 31 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة غد الخميس، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 28 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 70 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

الرطوبة الجوية وتأثيرها على النباتات

تلعب الرطوبة النسبية دورا هاما فى العمليات الفسيولوجية للنباتات بسبب تأثيرها على معدل سرعة النتح.

كما يقوم النبات بإمتصاص قطرات الماء الناتجة عن الضباب وبالتالى زيادة المحتوى المائى داخل النبات.

تأثير ارتفاع الرطوبة عن الحد الأعلى يعمل على:

١- تقليل معدل النتح(التبخر).

٢- غلق الثغور.

٣- انخفاض امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون.

٤-تقليل امتصاص المواد الغذائية.

تنبؤ جوى لمدة ثلاث أيام بدءاً من الأربعاء إلي الجمعة

طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً.

الأربعاء والجمعة :- من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً بنسبة (٣٠٪) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.