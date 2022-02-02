درجات الحرارة اليوم الخميس 3-2-2022 فى مصر

قالت الأرصاد الجوية ان معظم الانحاء الشمالية ستكون علي موعد مع سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة اليوم خاصة أوقات المساء كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة.

وأضافت أن شدة سقوط الأمطار تتفاوت علي المناطق المختلفة حيث تكون متوسطة الي غزيرة علي السواحل الشمالية تكون رعدية يصاحبها سقوط البرد تقل حدتها علي جنوب الدلتا والقاهرة فتكون خفيفة الي متوسطة.

نشاط للرياح اليوم

كما تشهد الرياح نشاط يسبب انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة علي شمال البلاد كافة، وتسجل سرعتها 18 عقدة، والوجة البحري 18 عقدة، والسواحل الشمالية الغربية 25 عقدة.

وذكرت الأرصاد، أن جميع المدن شتهد طقس شديد البرودة ليلا تصل الى حد الصقيع على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتابع الأرصاد، أن مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس مائل للبرودة نهارا، وطقس معتدل على شمال سيناء وشمال الصعيد، وتساقط جبيبات من الثلج على كاترين ليلا.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على 38 مدينة ومحافظة، وتسجل فى القاهرة 18 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد ، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 16 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 16 للعظمي و 11 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى السلوم 15 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، وبورسعيد 20 للعظمي و 11 للصغري، والاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى السويس 19 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 19 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 18 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 23 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 23 للعظمي و 13 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 18 للعظمي و 9 للصغري، وبني سويف 18 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 6 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى اسيوط 18 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 19 للعظمي و 7 للصغري، وقنا 20 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة فى أسوان 24 للعظمي و 7 للصغري، والوادي الجديد 21 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 26 للعظمي و 13 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 7 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: