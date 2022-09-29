درجات الحرارة اليوم الخميس 29-9-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب نهارا على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط حركة الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، و تنشط على القاهرة القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل الحرارة اليوم فى القاهرة 36 للعظمى.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى، ومدينة أكتوبر 37 للعظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 36 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 35 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 35 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 36 للعظمى 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 36 للعظمى و طنطا 35 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 28 للصغرى، والعلمين الجديدة 35 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 36 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة العريش 32 للعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 25 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 18 للصغرى، ونخل 35 للعظمى و 16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى نويبع 36 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 35 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 38 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 40 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 42 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم أسوان 42 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 28 للصغرى، وأبو سمبل 41 للعظمى و 28 للصغرى، ورأس حدربة 34 للعظمى و 26 للصغرى.

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج 1 الى 1.5 متر ، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج من 1.5 متر و 2 متر، وشمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: