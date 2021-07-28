درجات الحرارة اليوم الخميس 29-7-2021 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، ليستمر تعرض البلاد لموجة طقس شيدية الحرارة، لتسجل على القاهرة 38 للعظمي و 26 للصغري، مع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على القاهرة والوجة البحري.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، مع شبورة خفيفة صباحا على الطرق، وعلى جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

وأفادت الأرصاد، بأن نشاط حركة الرياح يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، والتى ترتفع بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتعرض هيئة الارصاد تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، وتبلغ فى القاهرة 38 للعظمى، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

كما تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29 درجة للصغري، طابا 36 للعظمي و 24 للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 23 درجة.

درجة الحرارة فى اسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة، واسيوط 39 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط غدا معتدلة بارتفاع أمواج يترواح من 1.5 متر إلى 2 متر، فيما تسجل حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج 2 متر إلى 2.5 متر.