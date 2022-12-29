درجات الحرارة اليوم الخميس 29-12-2022 في مصر

تتوقع الارصاد، أجواء باردة ليلا علي كافة الأنحاء، وفق درجات الحرارة اليوم، كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس في الصباح الباكر والظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ودرجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة 20 درجة .

درجات الحرارة في القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية، في القاهرة الكبرى 20 للعظمى و 11 للصغرى، و العاصمة الإدارية 19 للعظمى و 12 للصغرى، وبنها 20 للعظمى و 12 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

تتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 20 للعظمى و 11 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 12 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى و 11 للصغرى، ومرسي مطروح 19 للعظمى و 14 للصغرى.

وتتوقع ان تصل درجة الحرارة اليوم في و بورسعيد 20 للعظمى و 11 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و 11 للصغرى، وتبلغ في المنصورة 20 للعظمى و 11 للصغرى، ودمياط 20 للعظمى و 12 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة في طنطا 19 للعظمى و 13 للصغرى، و شبين الكوم 20 للعظمى و 13 للصغرى ، وشلاتين 24 للعظمى و 14 للصغرى، و حلايب 21 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت ان درجة الحرارة على العريش 19 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى، والطور 23 للعظمى و 11 للصغرى، وكاترين 14 للعظمى و 4 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى طابا 18 للعظمى و 12 للصغرى، ونويبع 19 للعظمى و 12 للصغرى، وحلايب 21 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 23 للعظمى و 13 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى و 13 للصغرى، و مرسى علم 23 للعظمى و 14 للصغرىلا، والفيوم 20 للعظمى و 10 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى سوهاج 21 للعظمى و 8 للصغرى، و قنا 23 للعظمى و 9 للصغرى، والأقصر 22 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 23 للعظمى و 11 للصغرى، والوادي الجديد 22 للعظمى و 10 للصغرى، وابوسمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الارصاد الجوية ان تصل حالة البحر المتوسط الى خفيفة بارتفاع امواج لاتجاوز متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج يصل الى 1.75 متر على مدار اليوم.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: