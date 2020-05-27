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درجات الحرارة اليوم الخميس 28-5-2020 فى مصر

تصل درجة الحرارة في أسوان الى 39 درجة للعظمي و 25 للصغري
عصام عميرة 6:56 م, الأربعاء, 27 مايو 20 6:56 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تأثر البلاد خلال طقس اليوم بامتداد مرتفع العروض الوسطي والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط، وتسجل القاهرة الكبري درجات حرارة اليوم تصل إلى 30 درجة للعظمي و 19 للصغري.

حالة الطقس فى مدن القاهرة والوجه البحري

وتشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسا معتدلاً نهارًا مائلا للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط الرياح علي بعض المناطق من جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فإن حالة الطقس مائلة للحرارة نهارًا وللبرودة ليلًا.

كما تشهد مدن جنوب الصعيد طقساً شديد الحرارة نهاراً ومائلاً للبرودة ليلاً مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

اضطراب حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر المتوسط فمعتدلة مع ارتفاع الموج مابين 1.5 إلي 2 متراً، بينما تصل حالة البحر الأحمر إلي مضطرب وارتفاع الموج مابين 2 إلي 3 متر.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 28-5-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 30 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

الطقس فى شرم الشيخ

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 33، والغردقة الصغري 22 والعظمى 33، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

كما تصل درجة الحرارة في أسوان الى 39 درجة للعظمي و 25 للصغري، وتسجل ادفو 39 درجة للعظمي و 24 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3019
الاسكندرية2520
طنطا
2819
شبين الكوم2918
دمنهور2719
بلطيم
2619
مطروح
2317
السلوم
2416
سيوة2917
بورسعيد
3116
دمياط
2520
الزقازيق
3018
الإسماعيلية
3116
السويس3117
العريش2617
رفح2618
رأس سدر
2918
نخل3012
نويبع3322
طابا2917
كاترين2613
الطور3021
شرم الشيخ3324
الغردقة
3322
مرسي علم3224
الفيوم3218
بني سويف3318
المنيا3318
أسيوط3419
سوهاج3520
قنا3821
الأقصر
3823
أسوان3925
أبوسمبل
4024
الوادى الجديد
3622
شلاتين3525
حلايب3226
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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