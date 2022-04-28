درجات الحرارة اليوم الخميس 28-4-2022 فى مصر

أجواء حارة شبه ثابتة وفق درجات الحرارة اليوم الخميس علي كافة الأنحاء نهارا معتدلة ليلا، كما تتكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح علي غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس نهارا تكون حارة على القاهرة والوجه البحري وشديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة المدن والمحافظات.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل فى القاهرة 33 للعظمي و 23 للصغري، والزقازيق 32 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 23 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 27 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم على مطروح 28 للعظمي و 23 للصغري، وسيوة 34 للعظمي و 24 للصغري، و بورسعيد 25 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 32 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 32 للعظمي و 22 للصغري، والعريش 24 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى دمياط 26 للعظمي و 21 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 22 للصغري، وراس سدر 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى نخل 30 للعظمي و 20 للصغري، ونويبع 34 للعظمي و 21 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 35 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل الحرارة على مدن الصعيد، فى بني سويف 35 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسيوط 35 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 38 للعظمي و 25 للصغري، وادفو 39 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 25 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى حلايب 27 للعظمي و 21 للصغري، وشلاتين 30 للعظمي و 21 للصغري.

منخفض حراري يضرب القاهرة

كشفت هيئة الأرصادن عن تأثر البلاد بمنخفض حرارى يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2022 يصاحبه ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وإنخفاض نسب الرطوبة.

و تسجل الحرارة فى القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: