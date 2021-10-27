درجات الحرارة اليوم الخميس 28-10-2021 في مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كل المدن والأنحاء المصرية، مع فرص تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

وأضافت الأرصاد الجوية أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد يسودها طقس حار نهارا، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وحتي الصباح الباكر على كل المدن والانحاء المصرية.

وتتعرض أغلب الطرق إلى شبورة مائية صباحًا على طرق القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفق درجات الحرراة اليوم الخميس.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب المدن، وتصل فى القاهرة 32 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 30 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 20 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان درجة الحرارة اليوم على مجن القناة تسجل فى السويس 30 للعظمي و 20 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و 20 للصغري، والاسماعيلية 31 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة على طابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 11 للصغري، والطور 28 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 31 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 20 للصغري.

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة فى الصعيد تبلغ فى بني سويف 34 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج 34 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 34 للعظمي و 17 للصغري، والاقصر 36 للعظمي و 17 للصغري، واسوان 36 للعظمي و 19 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تسجل نسبة الرطوبة اليوم الخميس فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

خريطة تساقط الامطار خلال الفترة القادمة

ذكرت الارصاد الجوية انه بعد بعد أن كثرت تساؤلات المواطنين متابعي الهيئة عن إحتمال سقوط أمطار غزيرة ستتعرض لها البلاد في الأول من نوفمبر، انه تم بالفعل رصد النماذج العددية حالة مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد؛ ولكن يتم تحديثها والتغيير في الخرائط بشكل سريع يوميا من قبل النماذج العددية.

وتتأثر البلاد في هذا الوقت من كل عام تقريبا بإمتداد منخفض السودان الموسمي و تعتبر هذه سمة من سمات فصل الخريف؛ وبالتالي ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة علي كافة الانحاء الواقعة تحت سيطرة المنخفض وتزداد فرص سقوط الأمطار.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: