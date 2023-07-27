درجات الحرارة اليوم الخميس 27-7-2023 في مصر

طقس شديد الحرارة مشمس على جميع المدن نهارًا، وفق درجات الحرارة اليوم الخميس، وتصل في القاهرة إلى 43 درجة للمحسوسة، لتشهد المدن ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، وتعتدل حالة البحر المتوسط. بارتفاع أمواج لا يتجاوز 1.5 متر.

درجات الحرارة في القاهرة

ونستعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 40 العظمى، و27 الصغرى، والأقصر 45 العظمى، و28 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى، و29 الصغرى، والمنصورة 39 العظمى، و26 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 35 للعظمى، و25 للصغرى، والسويس 40 العظمى، و26 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى، و29 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى، و27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الفيوم 40 العظمى، و26 الصغرى، وبني سويف 41 العظمى، و26 الصغرى، ودمياط 36 العظمى، و26 الصغرى، ودمنهور 39 للعظمى، و26 الصغرى، وكفر الشيخ 39 العظمى، و25 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في محافظة المنيا إلى 41 للعظمى، و24 الصغرى، وكاترين 37 العظمى، و19 الصغرى، ودرجة الحرارة في بنها 40 العظمى، و27 الصغرى، ووادي النطرون 41 العظمى، و26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة إلى 35 للعظمى، و26 الصغرى، ومرسى مطروح 33 العظمى، و25 الصغرى، ونخل 41 العظمى، و20 الصغرى، وشبين الكوم 40 للعظمى، و27 صغرى.

فيما تبلغ درجة الحرارة على مدينة العريش 37 العظمى، و25 الصغرى، وسيوة 42 للعظمى، و24 صغرى، وطابا 39 للعظمى، و26 الصغرى، 6 أكتوبر 41 العظمى، و26 الصغرى، وحلايب 38 العظمى، و31 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في السلوم إلى 35 العظمى، و24 الصغرى، والزقازيق 41 العظمى، و27 الصغرى، ، ورأس غارب 42 العظمى، و30 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى، و30 الصغرى، وأسوان 44 العظمى، و29 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في مرسى علم 41 للعظمى، و29 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى، و30 الصغرى، ورأس سدر 41 للعظمى، و27 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى العاصمة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجة الحرارة اليوم على العاصمة الإدارية إلى 40 درجة، و26 الصغرى، والطور 40 العظمى، و26 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى، و30 الصغرى، وطنطا 39 العظمى، و26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا الإسماعيلية 41 العظمى، و26 للصغرى، وشلاتين 41 للعظمى، و30 الصغرى، وقنا 44 العظمى، و30 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى، و29 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى، و24 الصغرى، ورفح 36 العظمى، و26 الصغرى.

ونعرض، في التقرير التالي، تفاصيل درجات الحرارة الخميس على مختلف المدن: