درجات الحرارة اليوم الخميس 27-4 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتشهد طقس مائل للبرودة ليلا على جميع المدن، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 16عقدة في الاتجاه الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن، إذ تبلغ على القاهرة 32 العظمى و18 الصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 18 للصغرى، وأسوان 36 للعظمى و 21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 16 للصغرى، والزقازيق 32 العظمى و 18 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 17 الصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى و 22 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رفح 27 العظمى و 17 الصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و17 الصغرى، وبنها 32 العظمى و 17 الصغرى.



وتصل درجة الحرارة فى طابا 30 للعظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 29 العظمى و 16 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة في العريش 28 العظمى و17 للصغرى، والمنصورة 31 العظمى و17 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 17 الصغرى.

كما تصل في بني سويف 33 العظمى و 17 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 16 للصغرى، والأقصر 36 العظمى و22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في نخل 31 العظمي و7 الصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة على الإسماعيلية 34 العظمى و17 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 15 الصغرى، والسويس 32 للعظمى و 18 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سفاجا 34 للعظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 34 العظمى و 17 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 17 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 26 العظمى و 22 للصغرى، والسلوم 23 العظمى و 15 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في كاترين 25 العظمى و6 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و23 صغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 31 العظمى و16 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 17 صغرى، وحلايب 27 العظمى و 22 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الطور 30 العظمى و20 للصغرى، وسيوة 31 للعظمى و 17 صغرى، ومرسي مطروح 22 العظمى و15 الصغرى.

وتتوقع استقرار حالة الملاحة البحرية للبحر الأحمر خفيف الى معتدل واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر، وحالة البحر المتوسط معتدل واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج 1.5إلى 2 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: