درجات الحرارة اليوم الخميس 27-10-2022 في مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختل فالمدن، وشبورة مائية على الطرق الرئيسية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للبرودة على كافة الانحاء ليلا.

وتتوفع الارصاد، ان يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وامطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير كافة درجات الحرارة اليوم على جميع الانحاء، وتسجل فى القاهرة 28 للعظمى و 20 للصغرى، والعاصمة 27 للعظمى و 20 للصغرى، و أكتوبر 28 للعظمى و 19 للصغرى، و بنها 28 للعظمى و 19 للصغرى، و دمنهور 27 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 26 للعظمى و 19 للصغرى، و العلمين 26 للعظمى و 19 للصغرى، والسويس 27 للعظمى و 19 للصغرى، والزقازيق 28 للعظمى و 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى مطروح 25 للعظمى و 19 للصغرى، و السلوم 28 للعظمى و 18 للصغرى، و سيوة 27 للعظمى و 15 للصغرى، و الإسماعيلية 28 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 26 للعظمى و 19 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و 20 للصغرى، و طنطا 27 للعظمى و 19 للصغرى، وطابا 29 للعظمى و 20 للصغرى، و حلايب 28 للعظمى و 24 للصغرى..

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمى و 22 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 21 للصغرى، و مرسي علم 31 للعظمى و 22 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 19 للصغرى، و بني سويف 28 للعظمى و 18 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تبلغ درجة الحرارة أسيوط 29 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى و 17 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 16 للصغرى، و قنا 30 للعظمى و 17 للصغرى، والأقصر 30 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 31 للعظمى و 19 للصغرى، و الوادي الجديد 29 للعظمى و 18 للصغرى، و أبو سمبل 30 للعظمى و 19 للصغرى.

حالة البحرين

و تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.5 متر، و رياح شمالية غربية، فيما تسجل حالة البحر الاحمر اعتدال 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: