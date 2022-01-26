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درجات الحرارة اليوم الخميس 27-1-2022 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 15 للعظمي
عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 27 يناير 22 12:00 ص, الخميس, 27 يناير 22

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تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع اخر الليل بسبب المنخفض الأوروبي الذي يضرب البلاد.

وذكرت الأرصاد، أن المنخفض الأوربي تحرك اتجاه الشرق لتصبح مدن القناة وشمال ووسط سيناء تحت تأثير الأمطار وتستمر هذه الأجواء حتي الساعات القادمة، وتبقي فرص سقوط الأمطار مستمرة علي السواحل الغربية والدلتا، وفق درجات الحرارة اليوم.

كما يسود طقس بارد نهارا على القاهرة ومدن الوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد البرودة ليلاً تصل إلى حد الصقيع على أغلب المدن اخر الليل.

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وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس فى القاهرة 15 للعظمي و 6 للصغري، ودمنهور 15 للعظمي و 7 للصغري، ورفح 15 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 15 للعظمي و 9 للصغري، وطنطا 15 للعظمي و 7 للصغري، ومرسي مطروح 13 للعظمي و 8 للصغري، والمنصورة 14 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجات الحرارة فى شرم الشيخ 17 للعظمي و 11 للصغري، والغردقة 16 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي علم 18 للعظمي و 10 للصغري.

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درجة الحرارة بورسعيد

كما تصل درجة الحرارة فى بورسعيد 15 للعظمي و 8 للصغري، والاسماعيلية 15 للعظمي و 8 للصغري، وطابا 15 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 15 للعظمي و 8 للصغري.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم الخميس فى الفيوم 15 للعظمي و 4 للصغري، وبني سويف 15 للعظمي و 4 للصغري، والمنيا 14 للعظمي و 3 للصغري، واسيوط 14 للعظمي و 3 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 15 للعظمي و 4 للصغري، وقنا 15 للعظمي و 5 للصغري، والأقصر 16 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 18 للعظمي و 11 للصغري.

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درجة الحرارة أسوان

كما تصل درجة الحرارة فى اسوان 17 للعظمي و 7 للصغري، وادفو 17 للعظمي و 7 للصغري، وابوسمبل 17 للعظمي و 7 للصغري، والوادي الجديد 15 للعظمي و 5 للصغري.

اضطراب البحر المتوسط

كما تصل درجات الحرارة اليوم الخميس فى البحر المتوسط  الى مضطربة بارتفاع امواج 2.5 تر الى 3.5 متر وحركة رياح شمالية غربية، والبحر الاحمر معتدل الى مضطربة بارتفاع امواج 1.5 متر الى 2.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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