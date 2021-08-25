درجات الحرارة اليوم الخميس 26-8-2021 فى مصر

تنشر هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد نهارا، ومعتدل الحرارة رطب ليلا، وطقس مائل للحرارة لاطب على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا.

الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتسجل أعلى سرعة للرياح في القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة.

وتتوقع الأرصاد، أن هناك فرص لتساقط الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر سانت كاترين وحلايب وشلاتين، على فترات متقطعة بنسبة 40 %.

درجات الحرارة اليوم

وترصد الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتصل القاهرة تسجل 36 للعظمي و 26 للصغري، وترتفع المحسوسة الى 38 درجة وقت الظهيرة، وتسجل في دمنهور 33 للعظمي و 26 صغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الاسكندرية 31 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و 26 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في العريش 33 للعظمي و 25 للصغري، و ورفح 33 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 37 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 36 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة فى طابا

كما تصل درجة الحرارة في طابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 34 للعظمي و 17 للصغري، والطور 36 للعظمي و 27 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 30 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 38 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 26 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 23 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة اليوم في اسيوط 37 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري.