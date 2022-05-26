درجات الحرارة اليوم الخميس 26-5-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة المدن وتصل فى القاهرة 34 للعظمي، ليسود طقس حارا على القاهرة والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتي القاهرة وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على العاصمة وشمال البلاد.

فرص لتكون الشبورة المائية علي الدلتا والسواحل الشرقية وتؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن، وتصل فى القاهرة 34 للعظمي و21 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 28 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 16 للصغري، والسلوم 27 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 33 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة فى المنصورة 32 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 20 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى العريش 28 للعظمي و 18 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 12 للصغري، ونخل 31 للعظمي و 13 للصغري، وطابا 35 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و25 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل فى الفيوم 35 للعظمي و21 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى اسيوط 36 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 22 للصغري، والأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 39 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 38 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 24 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 23 للصغري، وراس حدربة 30 للعظمي و 22 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: