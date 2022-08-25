درجات الحرارة اليوم الخميس 25-8-2022 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية نهارا ومائل للحرارة ليلا وفق درجات الحرارة اليوم الخميس، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وحار رطب ليلا.

كما تتوقع الأرصاد الجوية، شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية والزراعية على مدن القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناه، ونشاط للرياح على فترات متقطعة تصل سرعتها 17 عقدة على العاصمة.

وأضافت الأرصاد، ان هناك فرص خفيفة لتساقط أمطار على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري بنسبة حدوث 20 %.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، والتى تسجل على القاهرة 35 للعظمى و 26 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 30 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى مرسي مطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم على السويس 36 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 9 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة على مدن الجنوب، فى بني سويف 36 للعظمى و 26 للصغرى،، والمنيا 36 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تبلغ على الأقصر 42 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 26 للصغرى، ورأس حدربة 35 للعظمى و 27 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالتي البحرين الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من متر إلى مايقرب من 2 متر، ورياح معتدل اتجاة شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: