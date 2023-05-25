درجات الحرارة اليوم الخميس 25-5 -2023 في مصر

نشرت الهيئة الأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت أن الطقس ليلا لطيف في أوله، مائلا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وكشفت الأرصاد، في التقرير عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 33 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 25 الصغرى، و سفاجا 35 للعظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و 18 للصغرى، دمنهور 32 للعظمى و 22 الصغرى، ورفح 26 العظمى و 19 الصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 19 للصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في طنطا 32 العظمى و 20 الصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 27 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 23 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في مدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 21 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 22 للصغرى، وأسيوط 39 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 27 العظمى و 18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 22 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة فى الغردقة

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الطور 37 العظمى و 24 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 22 للصغرى، وحلايب 32 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 25 العظمى و 18 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في كاترين 31 العظمى و 13 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، ونخل 36 العظمى و17 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 41 للعظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و 24 صغرى، ورأس حدربة 32 العظمى و 23 للصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 17 صغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في السويس 33 العظمى و20 الصغرى، وطابا 34 للعظمى و 20 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 26 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتعتدل ايضا حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: