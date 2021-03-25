درجات الحرارة اليوم الخميس 25-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 21 للعظمي و 12 للصغري

يسود اليوم طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد نهاراً، وفق درجات الحرارة اليوم عن هيئة الارصاد.

وذكرت الارصاد الجوية، ان حالة الطقس على شمال البلاد ليلا باردة ومائلة للبرودة على جنوب البلا، مع حركة رياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وتتوقع الارصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفق درجات الحرارة اليوم.

تحسن في الأحوال الجوية بداية من اليوم

خلال ٤٨ ساعة الماضية شهدت البلاد عواصف ترابية علي معظم الانحاء حيث انخفضت معها الرؤية الأفقية وهذا بسبب نشاط الرياح الناتج عن مرور كتل هوائية مختلفة ولكن هذه الأحوال من سمات فصل الربيع وهو فصل انتقالي يتسم بتغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس.

بداية من اليوم يكون الطقس صافي ونقي علي معظم الانحاء وتبدأ فترات سطوع الشمس بالازدياد كما تظهر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة علي السواحل الشمالية كما تنشط الرياح نشاطا نسبيا ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 25-3-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع الارصاد الجوية درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

كما درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 9 درجة.

درجة الحرارة في اسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 17 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 17 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمي و 17 للصغري.

الرطوبة اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، 50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

ارتفاع الامواج

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن تصل حالة البحر المتوسط لمضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.75 إلى 2.5 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: