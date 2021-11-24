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درجات الحرارة اليوم الخميس 25-11-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 25 للعظمي
عصام عميرة 12:12 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:12 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

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تنشر بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري، وبارد ليلا على تلك الانحاء.

وأضافت ان مدن السواحل الشمالية وشمال الصعيد تشهد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا.

كما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا وبارد ليلا.

ونوهت الارصاد ان هناك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الرئيسية فى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 25 للعظمي و 16 للصغري، ودمنهور 25 للعظمي و 15 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 16 للصغري، ومرسي مطروح 23 للعظمي و 14 للصغري.

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درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 24 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 25 للعظمي و 16 للصغري، والسلوم 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل درجات الحرارة فى رفح 23 للعظمي و 15 للصغري، والإسماعيلية 25 للعظمي و 12 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 13 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم  فى المنصورة 25 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 24 للعظمي و 16 للصغري، وكاترين 20 للعظمي و 8 للصغري، والطور 25 للعظمي و 12 للصغري.

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درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 28 للعظمي و 20 للصغري، والغردقة 28 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي علم 27 العظمي و 19 للصغري، والفيوم 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى بني سويف 25 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 26 للعظمي 13 للصغري، واسيوط 26 للعظمي 12 للصغري.

 وتصل على سوهاج 26 للعظمي 12 للصغري، وقنا 27 للعظمي 12 للصغري، والاقصر 28 للعظمي و 12 للصغري.

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وتبلغ على أسوان 29 للعظمي 13 للصغري، والاقصر 28 للعظمي 12 للصغري، والوادي الجديد 27 للعظمي و11 للصغري، وحلايب 25 للعظمي 18 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع أن تصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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