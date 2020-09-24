درجات الحرارة اليوم الخميس 24-9-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 29 للصغرى وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ، معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة اليوم تشهد تراجع منذ بدء فصل الخريف، وتسجل القاهرة 32 درجة للعظمي في القاهرة، فيما تص درجة الحرارة في أسوان الى 40 درجة.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

حار في جنوب سيناء

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فحارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة علي بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 24-9-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 والصغرى 23، والمحسوسة 33 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 30 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 38 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 38 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 24، والمحسوسة 31 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 20، والمحسوسة 34 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 37 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 28 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2:5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 32 23 الإسكندرية 29 24 طنطا

31 23 شبين الكوم 31 23 دمنهور 30 24 بلطيم

29 24 مطروح

29 24 السلوم

28 22 سيوة 33 20 بورسعيد

30 25 دمياط

30 25 الزقازيق

32 23 الإسماعيلية

33 23 السويس 33 23 العريش 31 24 رفح 31 24 رأس سدر

33 26 نخل 32 20 نويبع 35 27 طابا 33 26 كاترين 30 21 الطور 34 27 شرم الشيخ 36 30 الغردقة

37 28 مرسي علم 37 28 الفيوم 33 24 بني سويف 33 24 المنيا 34 24 أسيوط 35 24 سوهاج 36 25 قنا 37 25 الأقصر

39 27 أسوان 40 29 أبوسمبل

40 28 الوادى الجديد

40 26 شلاتين 39 26 حلايب 34 27

بداية فصل الخريف

قد بدأ فصل الخريف بلمساته الجمالية، حيث تتساقط أوراق الأشجار الصفراء والحمراء، بعد أن كانت يانعة خضراء، وهو فصل متميز بروعة ألوانه ومنظر السماء المدهشة، وتقلباتة الجوية المختلفة (سحب،امطار، رمال مثارة، ضباب).