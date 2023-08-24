درجات الحرارة اليوم الخميس 24-8-2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد المدن طقسًا ليلًا معتدل الحرارة رطبًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 33 العظمى، و24 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى، و23 الصغرى، والطور 35 العظمى، و27 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى، و31 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية إلى 31 للعظمى، و23 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى، و30 الصغرى، وسيوة 39 للعظمى، و24 صغرى، وبورسعيد 31 العظمى، و24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 للعظمى، و24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة للعظمى، و24 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى، و22 الصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى، و29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الأقصر إلى 43 العظمى، و27 الصغرى، وكاترين 35 العظمى،و17 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى، و23 الصغرى، والفيوم 35 العظمى، و23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العريش 31 العظمى، و23 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و23 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى، و26 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى، و29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في المنيا 37 للعظمى، و23 الصغرى، ودمياط 30 العظمى، و24 الصغرى، وحلايب 36 العظمى، و29 الصغرى، وطابا 37 للعظمى، و25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في نخل 36 العظمى و 21 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 39 للعظمى، و28 الصغرى، ووادي النطرون 33 العظمى، و23 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى، و27 الصغرى، والسويس 34 العظمى، و22 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى أسوان

وتسجل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 34 العظمى، و23 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى، و30 الصغرى، وأسوان 44 العظمى، و29 الصغرى، وبنها 33 العظمى، و23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السلوم 34 العظمى، و22 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى، و28 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى، و27 الصغرى، ورفح 30 العظمى، و23 الصغرى.

وتصل في الغردقة إلى 39 للعظمى، و38 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى، و25 الصغرى. والزقازيق 33 العظمى، و24 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى، و23 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتذكر حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وتتوقع هيئة الأرصاد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب_شلاتين).

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: