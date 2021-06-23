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درجات الحرارة اليوم الخميس 24-6-2021 في مصر

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في أسوان 42 للعظمي و26 للصغرى
عصام عميرة 1:28 ص, الخميس, 24 يونيو 21 1:28 ص, الخميس, 24 يونيو 21

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وتتوقع هيئة الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، وتسجل في القاهرة ٣٥ للعظمى و ٢٣ للصغرى، ويسود طقس حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

الطقس في السواحل

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة  تنشط على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

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رجات الحرارة

وقالت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، وطنطا ٣٤ للعظمي و ٢٢ للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وتبلغ درجة الحرارة فى دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

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وتصل درجة الحرارة في الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر الأحمر

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

وتعرض درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات والمدن المصرية اليوم:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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