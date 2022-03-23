درجات الحرارة اليوم الخميس 24-3-2022 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء والصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن هناك أمطار اليوم متوسطة الشدة قد تصل إلى رعدية بعض الأوقات على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري، وأمطار خفيفة على إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الوجه البحري.

كما تنشط حركة الرياح على كافة الانحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة والوجة البحري.

درجات الحرارة فى القاهرة

كما تنخفض درجات الحرارة اليوم على اغلب المدن، وتسجل فى القاهرة 17 للعظمي و 9 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 9 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 16 للعظمي و 10 للصغري، ومطروح 15 للعظمي و 9 للصغري، والسلوم 14 للعظمي و 8 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى سيوة 15 للعظمي و 7 للصغري، وبلطيم 16 للعظمي و 9 للصغري، ودمنهور 16 للعظمي و 9 للصغري، ورفح 15 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة اليوم على العريش 16 للعظمي و 9 للصغري، وبورسعيد 16 للعظمي و 9 للصغري، والاسماعيلية 17 للعظمي و 9 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 9 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ 22 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 21 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 9 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم بني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 18 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 18 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 19 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة اليوم فى اسوان 22 للعظمي و 11 للصغري، وادفو 22 للعظيم و 11 للصغري، والوادي الجديد 20 للعظمي و 9 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 14 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المحاظفات والمدن المصرية: