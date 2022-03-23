لايف

درجات الحرارة اليوم الخميس 24-3-2022 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى المنيا 17 للعظمى
عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 24 مارس 22 12:00 ص, الخميس, 24 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء والصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن هناك أمطار اليوم متوسطة الشدة قد تصل إلى رعدية بعض الأوقات على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري، وأمطار خفيفة على إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الوجه البحري.

كما تنشط حركة الرياح على كافة الانحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة والوجة البحري.

اقرأ أيضا  مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

درجات الحرارة فى القاهرة

 كما تنخفض درجات الحرارة اليوم على اغلب المدن، وتسجل فى القاهرة 17 للعظمي و 9 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 9 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 16 للعظمي و 10 للصغري، ومطروح 15 للعظمي و 9 للصغري، والسلوم 14 للعظمي و 8 للصغري.

 وتصل درجة الحرارة اليوم فى سيوة 15 للعظمي و 7 للصغري، وبلطيم 16 للعظمي و 9 للصغري، ودمنهور 16 للعظمي و 9 للصغري، ورفح 15 للعظمي و 8 للصغري.

اقرأ أيضا  موعد ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الثلاثاء

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة اليوم على العريش 16 للعظمي و 9 للصغري، وبورسعيد 16 للعظمي و 9 للصغري، والاسماعيلية 17 للعظمي و 9 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 9 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ 22 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 22 للعظمي  و 14 للصغري، ومرسي علم 21 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 9 للصغري.

اقرأ أيضا  تحطم طائرة صينية من طراز بوينج وعلى متنها 132 شخصًا

وتبلغ درجة الحرارة اليوم بني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 18 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 18 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 19 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة اليوم فى اسوان 22 للعظمي و 11 للصغري، وادفو 22 للعظيم و 11 للصغري، والوادي الجديد 20 للعظمي و 9 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 14 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المحاظفات والمدن المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

«تصوير بدون إجازة رقابية».. ضبط مكتب كاستنج بدون ترخيص في الجيزة

أماني عوض 11:26 م, الأربعاء, 23 مارس 22

خلافات زوجية وراء فيديو تعدي شخص على سيدة داخل سيارة أجرة

أماني عوض 11:18 م, الأربعاء, 23 مارس 22

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الطقس

المال - خاص 11:03 م, الأربعاء, 23 مارس 22

إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي

أماني عوض 11:01 م, الأربعاء, 23 مارس 22

استمرار هطول الأمطار الثلجية في الإسكندرية.. والمحافظ يوصي بعدم النزول للشوارع

مها يونس 10:52 م, الأربعاء, 23 مارس 22

استمرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي

مها يونس 9:18 م, الأربعاء, 23 مارس 22