درجات الحرارة اليوم الخميس 24-2-2022 فى مصر

ننشر فى التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب المدن والمحافظات، وتشهد نشاط للرياح فى الساعات الاولي من اليوم محملة بالرمال والاتربة على معظم الانحاء وتكون الفرصة مهيأة لتساقط امطار متفاوتة الشدة.

وذكرت الارصاد، ان مدن القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد تشهد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ودافئ على جنوب الصعيد.

كم تشهد جميع المحافظات والمدن طقس شديد البرودة ليلاً، ليسود طقس غائم بشكل جزئي، وفق درجات الحرارة اليوم الخميس.

امكان تساقط الامطار اليوم

وحذرت الأرصاد من تساقط للامطار قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة، وامطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشرقية وجنوب الوجة البحري.

وتابعت ان هناك نشاط للرياح على القاهرة بسرعة 22 عقدة، والسواحل الشمالية بسرعة 20 عقدة، وتمتد الى مدن القناة ومحافظة البحر الاحمر.

درجات الحرارة في القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة في القاهرة 20 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمي و11 للصغري، ودمنهور 19 للعظمي و 12 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 13 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 17 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 16 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 19 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى السلوم 16 للعظمى و 10 للصغرى، وسيوة 18 للعظمي و 10 للصغري، والزقازيق 20 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 20 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 19 للعظمي و 13 للصغري، والاسماعيلية 20 للعظمي و 11 للصغري، والسويس 20 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 9 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 26 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 25 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 26 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 20 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 20 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 21 للعظمي و 9 للصغري، وسوهاج 22 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 22 للعظمي و 9 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى اسوان 24 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 24 للعظمي و 13 للصغري، والاقصر 23 للعظمي و 10 للصغري.

حالة البحر المتوسط

كما تسجل حالة البحر المتوسط حالة معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يصل اللى 2.5 متر، فيما تصل حالة البحر الاحمر الى معتدلة طوال اليوم بارتفاع امواج 2 متر وحركة رياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء: