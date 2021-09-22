درجات الحرارة اليوم الخميس 23-9-2021 فى مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة اليوم الخميس تسجل انخفاض تدريجي على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ولطيف ليلا، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل الحرارة ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا و معتدل ليلا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة البحرين الاحمر والمتوسط، إذ تشهد حالة البحر المتوسط اضطراب اليوم وتصل سرعة الرياح من 50 الى 60 كم فى الساعة وارتفاع الامواج الى 3 أمتار، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع أمواج من 2 الى 2.5 متر، ورياح اتاجة شمالية غربية.

وذكرت الأرصاد، ان هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءا على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري بنسبة 30 % الى 60 %.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 32 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 30 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 23 للصغري.

وقالت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى السويس 32 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 22 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى نويبع 34 للعظمي و 27 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 16 للصغري، والطور 34 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 38 و 26 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 22 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 24 للصغري.

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى أسوان 40 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 22 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتبلغ نسبة الرطوبة فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: