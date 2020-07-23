درجات الحرارة اليوم الخميس 23-7-2020 فى مصر

تري هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية علي وسط سيناء ومحافظات الدلتا والقاهرة علي ان تنقشع مع ظهور الشمس، وحذرت من مستوي الرؤية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بحسب توقعات درجات الحرارة اليوم .

حالة الطقس فى القاهرة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، مائلًا للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، علي مدن القاهرة الكبري والوجه البحري، كما وضحت درجات الحرارة اليوم .

وأضافت الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلي تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وعلي السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطرابات في الملاحة البحرية.

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد قشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 23-7-2020.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 25 .

وتصل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 34 والصغرى 21 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة المتوقعة وفقا لدرجات الحرارة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 35 24 الاسكندرية 31 25 طنطا

34 24 شبين الكوم 35 24 دمنهور 33 24 بلطيم

32 25 مطروح

28 21 السلوم

31 20 سيوة 34 21 بورسعيد

32 24 دمياط

32 24 الزقازيق

35 24 الإسماعيلية

37 22 السويس 35 23 العريش 33 24 رفح 32 24 رأس سدر

36 25 نخل 37 20 نويبع 40 29 طابا 38 28 كاترين 37 22 الطور 33 26 شرم الشيخ 39 30 الغردقة

37 29 مرسي علم 37 30 الفيوم 36 24 بني سويف 36 24 المنيا 37 23 أسيوط 38 24 سوهاج 38 25 قنا 40 27 الأقصر

40 28 أسوان 41 29 أبوسمبل

40 27 الوادى الجديد

40 25 شلاتين 40 29 حلايب 37 30

تعريف الطقس فى مصر

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض. وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

ويعد المناخ في مصر صحراوي(مداري جاف)، وهو مناخ حارّ في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء، مع حركة رياح سائدة قادمة من جهة البحر الأبيض المتوسط تهب باستمرار فوق الساحل الشمالي دون أي إعاقة من سلسلة جبال، الامر الذي يجعل من درجات الحرارة معتدلة على مدار السنة.