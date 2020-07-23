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درجات الحرارة اليوم الخميس 23-7-2020 فى مصر

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, الخميس, 23 يوليو 20 7:00 ص, الخميس, 23 يوليو 20

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تري هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية علي وسط سيناء ومحافظات الدلتا والقاهرة علي ان تنقشع مع ظهور الشمس، وحذرت من مستوي الرؤية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بحسب توقعات درجات الحرارة اليوم .

حالة الطقس فى القاهرة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، مائلًا للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، علي مدن القاهرة الكبري والوجه البحري، كما وضحت درجات الحرارة اليوم .

وأضافت الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلي تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وعلي السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطرابات في الملاحة البحرية.

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد قشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 23-7-2020.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 25 .

وتصل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 34 والصغرى 21 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة المتوقعة وفقا لدرجات الحرارة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3524
الاسكندرية3125
طنطا
3424
شبين الكوم3524
دمنهور3324
بلطيم
3225
مطروح
2821
السلوم
3120
سيوة3421
بورسعيد
3224
دمياط
3224
الزقازيق
3524
الإسماعيلية
3722
السويس3523
العريش3324
رفح3224
رأس سدر
3625
نخل3720
نويبع4029
طابا3828
كاترين3722
الطور3326
شرم الشيخ3930
الغردقة
3729
مرسي علم3730
الفيوم3624
بني سويف3624
المنيا3723
أسيوط3824
سوهاج3825
قنا4027
الأقصر
4028
أسوان4129
أبوسمبل
4027
الوادى الجديد
4025
شلاتين4029
حلايب3730

تعريف الطقس فى مصر

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض. وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

ويعد المناخ في مصر صحراوي(مداري جاف)، وهو مناخ حارّ في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء، مع حركة رياح سائدة قادمة من جهة البحر الأبيض المتوسط تهب باستمرار فوق الساحل الشمالي دون أي إعاقة من سلسلة جبال، الامر الذي يجعل من درجات الحرارة معتدلة على مدار السنة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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