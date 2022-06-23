درجات الحرارة اليوم الخميس 23-6-2022 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أجواء حارة على شمال البلاد وفق درجات الحرارة اليوم الخميس، وطقسًا شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، معتدلًا ليلًا، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء لتعمل على تلطيف الأجواء قليلًا، خاصة ليلًا.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية أن طقس معتدل الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء والمحافظات، وتصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة إلى 34 للعظمى، و23 للصغرى، والسلوم 29 للعظمى، و21 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 30 للعظمى، و22 للصغرى، ودمنهور 31 للعظمى، و22 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى، و20 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى، و22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى السلوم إلى 29 للعظمى، و21 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى، و22 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى، و22 للصغرى.

درجات الحرارة

وذكرت أن الحرارة اليوم تبلغ على شرم الشيخ 37 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 23 للصغري،

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 31 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 22 للصغري، والزقازيق 34 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى كاترين 30 للعظمي و 15 للصغري، والطور 31 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 22 للصغري.

و اسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 39 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 34 للعظمي و 25 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى حلايب 31 للعظمي و 24 للصغري، وابوسمبل 38 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 80 للعظمي و 26 للصغري، والوجه البحري 85 للعظمي و 32 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 45 للصغري، وشمال الصعيد 45 للعظمي و 20 للصغري، و 25 للصغري، 15 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: