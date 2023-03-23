درجات الحرارة اليوم الخميس 23-3-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس لتشهد أجواء مائله للحرارة نهارا علي المدن، وطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ودافئ على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتعتدل على باقي الانحاء، وتبلغ سرعتها 12عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل في القاهرة 27 العظمى و16 الصغرى، وأسوان 31 للعظمى و 16 الصغرى، و مرسى علم 27 للعظمى و 16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و 14 الصغرى، و الإسماعيلية 28 العظمى و 14 للصغرى، وكفر الشيخ 26 العظمى و15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى أبو رماد 25 العظمى و16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 15 الصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 16 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة اليوم في قنا 31 العظمى و13 الصغرى، ومحافظة السويس 27 العظمى و 13 الصغرى، ومدينة الأقصر 30 العظمى و 14 الصغرى، وسيوة 27 للعظمى و 14 صغرى.

وتصل درجة الحرارة في شبين الكوم 27 للعظمى و 15 صغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى و 15 الصغرى، والعريش 23 العظمى و15 الصغرى.

درجة الحرارة في الغردقة

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 27 للعظمى و 16 للصغرى، والمنصورة 26 العظمى و16 الصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في محافظة أسيوط 30 العظمى و12 الصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 13 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الارصاد، أن درجة الحرارة في 6 أكتوبر 27 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنيا 30 للعظمى و 10 للصغرى، ورأس حدربه 25 العظمى و 17 للصغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى.

كما ذكرت درجة الحرارة في السلوم 25 للعظمى و 13 للصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 15 الصغرى، والطور 26 العظمى و 13 الصغرى، و العلمين الجديدة 25 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الوادي الجديد 34 للعظمى و 15 الصغرى، وادي النطرون 27 العظمى و14 الصغرى، ونخل 29 العظمى و 7 للصغرى، وسوهاج 31 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ أن درجة الحرارة اليوم في حلايب 24 العظمى و 16 صغرى، وبني سويف 29 العظمى و 12 للصغرى، وطابا 25 للعظمى و 14 الصغرى.

كما تتابع درجة الحرارة في محافظة الفيوم 28 للعظمى و 13 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى و 17 صغرى، ورفح 22 العظمى و 14 الصغرى.

سقوط امطار

كما تتوقع الارصاد، فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وتمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس في المحافظات والمدن: