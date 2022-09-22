درجات الحرارة اليوم الخميس 22-9-2022 فى مصر

تشهد مدن القاهرة الكبرى طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وفق درجات الحرارة اليوم، ويسود طقس حار رطب نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد المدن أتربة عالقة على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وغرب البلاد على فترات متقطعة، وفرص تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات.

درجات الحرارة في القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى القاهرة 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعاصمة الادارية 35 للعظمى و 26 للصغرى، ومدينة أكتوبر 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 32 للعظمى و 23 للصغرى، و وادي النطرون 32 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى شلاتين 35 للعظمى و 26 للصغرى، ومرسي مطروح 29 للعظمى و 21 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 21 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 32 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 24 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة في نخل 31 للعظمى و 18 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 25 للصغرى، وكاترين 29 للعظمى و 18 للصغرى، ونخل 31 للعظمى و 18 للصغرى، ونويبع 34 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى حلايب 31 للعظمى و 27 للصغرى، ونويبع 34 للعظمى و وسيوة 37 للعظمى و 21 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 35 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 34 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم بني سويف 36 للعظمى و 23 للصغرى، و والمنيا 36 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة فى أسوان 38 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 32 للعظمى و 27 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تتراوح حالة البحرين الأحمر والمتوسط من خفيف لى معتدل وارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: