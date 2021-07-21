درجات الحرارة اليوم الخميس 22-7-2021 فى مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس، لتبلغ فى القاهرة 36 للعظمي و 24 للصغري، والاسكندرية 30 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و24 للصغري، مع فرص طفيفة لتساقط الامطار على مناطق من اقصي الجنوب في حلايب و شلاتين وابوسمبل.

الطقس فى القاهرة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبري والوجة البحري حار رطب نهارا ومعتدل ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد ومعتدل ليلا.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتسجل سرعتها فى القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 20 عقدة، وشمال الصعيد 19 عقدة، وجنوب الصعيد 13 عقدة.

حالة الحر المتوسط اليوم

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تتراوح حالة البحر المتوسط اليوم من معتدلىة الى مضطربة بارتفاع امواج من 2 الى 2.5 متر على فترات متقطعة من اليوم، مع اتجاة للرياح شمالية غربية، فيما تشهد حالة البحر اضطراب على مدار اليوم بارتفاع امواج تصل الى 2.5 و 3 أمتار، باتجاة رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة 36 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و 24 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 30 للعظمي و 23 للصغري،وشبين الكوم 36 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 24 للصغري، ومطروح 30 للعظمي و 23 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى بورسعيد 32 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 23 للصغري، والزقازيق 36 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم فى السويس 36 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 24 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 19 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى اسوان 42 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 29 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 27 للصغري.