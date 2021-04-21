درجات الحرارة اليوم الخميس 22-4-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الالكترونية بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصري، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وتصل سرعتها الى 20 عقدة.

وأضافت هيئة الاراصد الجوية، ان درجات الحرارة تسجل على القاهرة 29 للعظمي و 15 للصغري، فيما تبلغ في الاسكندرية 22 للعظمي و 16 للصغري، مع حركة رياح نشطة على اغلب المدن.

الطقس في السواحل

وتتوقع ان يسود طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في سيناء

كما تشهد مدن جنوب سيناء طقس حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

واضافت هيئة الارصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم على طنطا 28 للعظمي و 15 للصغري، وتبلغ في بلطيم 22 للعظمي و 14 للصغري، فيما تسجل على مطروح 20 للعظمي و 15 للصغري، و سيوة 27 للعظمي و 12 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و 17 للصغري.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ان هناك فرص طفيفة لسقوط الامطار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 22-4-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29 درجة، والصغرى 15 وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.