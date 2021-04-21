لايف

درجات الحرارة اليوم الخميس 22-4-2021 فى مصر

نشاط لحركة الرياح وتصل سرعتها علي القاهرة ٢٠ عقدة
عصام عميرة 12:40 ص, الخميس, 22 أبريل 21 12:40 ص, الخميس, 22 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر بوابة “المال” الالكترونية بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصري، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وتصل سرعتها الى 20 عقدة.

وأضافت هيئة الاراصد الجوية، ان درجات الحرارة تسجل على القاهرة 29 للعظمي و 15 للصغري، فيما تبلغ في الاسكندرية 22 للعظمي و 16 للصغري، مع حركة رياح نشطة على اغلب المدن.

الطقس في السواحل

وتتوقع ان يسود  طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في سيناء

كما تشهد مدن جنوب سيناء طقس حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

اقرأ أيضا  الحكومة توضح حقيقة إلزام طلاب المنازل والإعادة والتقسيم بالثانوية العامة بالاختبارات التجريبية

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

واضافت هيئة الارصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم على طنطا 28 للعظمي و 15 للصغري، وتبلغ في بلطيم 22 للعظمي و 14 للصغري، فيما تسجل على مطروح 20 للعظمي و 15 للصغري، و سيوة 27 للعظمي و 12 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و 17 للصغري.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ان هناك فرص طفيفة لسقوط الامطار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 22-4-2021.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20-4-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 32 درجة عظمى

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29 درجة، والصغرى 15 وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 23 درجة.

اقرأ أيضا  تراجع 10 درجات مئوية.. درجات الحرارة غدا الثلاثاء تسجل 32 للعظمى على القاهرة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجات الحرارة اليوم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة

المال - خاص 1:37 ص, الخميس, 22 أبريل 21

متحدث الحكومة : لم نفرض قيد أو حظر على محافظة بعينها لكن كل الخيارات مطروحة خلال الأزمات (فيديو)‎

محمد مجدي 1:31 ص, الخميس, 22 أبريل 21

متحدث الحكومة : وضع كورونا الآن مقلق وقد نلجأ لإجراءات معينة لو استشعرنا الحاجة

محمد مجدي 12:56 ص, الخميس, 22 أبريل 21

حالة الطقس اليوم الخميس 22-4-2021 في مصر.. اضطراب في البحر الأحمر

دعاء محمود 12:00 ص, الخميس, 22 أبريل 21

قطاع غزة يواجه موجة قاسية من كورونا حرمت سكانه من طقوس شهر رمضان

أيمن عزام 10:10 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

القبض على مرتكب فيديو الاعتداء على «كلب» حتى فارق الحياة بالجيزة

أماني عوض 7:14 م, الأربعاء, 21 أبريل 21