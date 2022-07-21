درجات الحرارة اليوم الخميس 21-7-2022 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية والزراعية المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 55 للصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و 20 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 35 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 37 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 الصغرى،

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 30 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 24 للصغرى،

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة على مدن الصعيد، تصل فى بنى سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتبلغ درجة الحرارة على سوهاج 38 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى و 28 للصغرى، و وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، و والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى، و وشلاتين 37 للعظمى و 26 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، حالة البحر المتوسط تسجل اعتدال على مدار اليوم وترتفع الأمواج الى 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: